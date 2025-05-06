Aigua
Els pagesos de la Comunitat de Riudecanyes podran regar durant 10 setmanes gràcies a l'aigua del Siurana
L'entitat s'absté a la comissió de desembassament celebrada aquest dilluns
Els membres de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes (CRPR) podran gaudir d'una hora de reg setmanal durant deu setmanes gràcies al transvasament del Siurana que ha plantejat l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). El calendari anirà del 16 de juny al 24 d'agost.
L'ACA ha proposat moure 1,03 hm3 de l'embassament del Priorat cap al de Riudecanyes, fet que permetria disposar a la comunitat de fins a 3,20 hm3, si bé no és clar que tota es destini a conreus, ja que l'Ajuntament de Reus té uns drets als quals no hauria renunciat. En la comissió de desembassament del pantà de Riudecanyes celebrada aquest dilluns, la CRPR es va abstenir.
«En la votació de la proposta presentada per l'ACA no es veuen reflectits tots els drets que té la Comunitat i els seus comuners, i, per tant, no es respecten totes les seves concessions», ha manifestat Miquel Àngel Prats, administrador de la CRPR. Tot i això, ha destacat que «després de dos anys de no haver regat, és un avenç important». En la comissió, Gepec hi va votar en contra i Unió de Pagesos també es va abstenir. En no haver-hi unanimitat, serà ara el director de l'Agència qui dictarà la resolució final.