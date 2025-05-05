Successos
Retards a l'R2 Sud, R14, R15, R16, R17 i RT2 per una incidència a l'estació de Vilanova i la Geltrú
Tècnics d'Adif treballen en la resolució de l'avaria a les instal·lacions de l'estació
Els trens de les línies R2 Sud, R14, R15, R16, R17 i RT2 circulen amb retards que poden superar els 30 minuts per una incidència a les instal·lacions de l'estació de Vilanova i la Geltrú. Segons ha informat Renfe, tècnics d'Adif estan treballant en la resolució de la incidència.
Aquesta incidència se suma a les habituals que està tenint el servei de Rodalies des de l'inici de les obres del túnel de Roda de Berà, que ja van finalitzar.