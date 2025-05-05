Mobilitat
Resolta la incidència a l'estació de Vilanova que ha provocat retards als trens de Tarragona
Els trens recuperen progressivament les freqüències i s'ha habilitat un servei de reforç per carretera
La incidència a les instal·lacions de l'estació de Vilanova i la Geltrú que ha provocat retards de més de 30 minuts a les línies R2 Sud, R14, R15, R16, R17 i RT2 ja ha estat resolta. Segons ha informat Renfe, els trens estan recuperant progressivament les freqüències i hores de pas habituals i s'ha habilitat un servei de reforç per carretera per donar suport a les línies afectades.
La incidència ha provocat que a l'R2 Sud circulessin dos trens per hora i sentit i que a la resta de línies afectades hi hagués demores de fins a 45 minuts.