Societat
El Camp de Tarragona registra 1.850 casos de Parkinson: «S’ha de visibilitzar més, hi ha molt poca informació»
Els pacients reclamen disposar de locals de trobada per a la seva associació
La Regió Sanitària del Camp de Tarragona té registrats 1.850 casos prevalents de Parkinson. En l’últim any, s’han sumat 237 casos incidents, és a dir, nous diagnòstics, segons dades del Departament de Salut.
«Hi ha molt poca informació. En el 80% dels casos, quan surts de la consulta, després del diagnòstic, no estàs ben informat. S’ha de visibilitzar més», expressa Cristina Zapata, pacient i presidenta de l’Associació Parkinson Tarragona.
La taxa al territori de casos incidents és de 0,40 per cada 1.000 habitants, segons dades del registre de morbiditat i ús dels serveis sanitaris de Catalunya (MUSSCAT). «Encara li costa a molta gent sortir de l’armari i explicar que ho pateixen. I no és gent gran, és gent jove, de 40-45 anys», indica Zapata.
En aquest sentit, des de l’associació reclamen als ajuntaments disposar d’algun local o oficina on poder rebre i atendre els nous pacients. «Quan ens ho diuen, els reps en una cafeteria o a casa teva. És molt fred. No és el lloc adequat. Tenen molta por i moltes preguntes», expressa Zapata.
A més, els pacients alerten dels problemes que tenen per a compaginar la malaltia i el seu treball. «Jo conec persones que han trigat vuit anys a dir que tenen Parkinson a la feina perquè tenen por a que les valorin menys», afegeix la presidenta de l’associació.
Tot això ve derivat, segons Zapata, de la poca conscienciació social que hi ha sobre la malaltia. «Només el 40% dels pacients pateixen tremolors. L’altra part pateixen molta rigidesa. I la gent pensa que és al revés. El cap el tenim perfectament. Tardem una mica més a respondre, però responem igual. El Parkinson sempre s’associa amb gent gran», lamenta la presidenta. El Parkinson afecta més de 160.000 persones a Espanya, segons estimacions de la Federació Espanyola de Parkinson (FEP).
160 mil a Espanya
Es tracta de la segona malaltia neurodegenerativa més freqüent després de l’Alzheimer, i la seva prevalença augmenta amb l’edat, encara que també pot aparèixer en persones joves, cosa que es coneix com a Parkinson precoç.
L’Hospital de Dia del centre sociosanitari Francolí compta amb una unitat específica per a tractar-ho. És un servei d’atenció diürna i polivalent, ja que hi ha diversos professionals implicats. «Hi treballem de forma molt col·laborativa. Ens han cedit espais i fan molt bona feina. Tot i això, encara queda molt per fer», conclou Zapata. Començar a parlar-ne és un primer pas.