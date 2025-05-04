Medi Natural
L'ACA impulsa la renaturalització del riu Sec, a la conca del riu Francolí
Els treballs, amb una durada de 10 mesos, preveuen eliminar motes parcialment funcionals, restaurar hàbitats fluvials i afavorir la mobilitat lateral del riu
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha adjudicat i signat un estudi, per un import proper als 36.000 euros, amb l'objectiu de millorar la recuperació de la dinàmica natural del riu Sec, des del barranc de Castellfollit fins a l'aiguabarreig amb el riu Francolí.
Els treballs, que tindran una durada de 10 mesos, consistiran en definir les actuacions destinades a recuperar la connectivitat lateral i restablir els processos i dinàmiques d'aportacions de sediments naturals, així com erradicar la vegetació al·lòctona.
La recuperació geomorfològica s’ha de basar en accions de correcció hidrogeològica (eliminació de motes on no siguin funcionals i recuperació de la morfologia natural), així com de millora i restauració dels hàbitats fluvials i de ribera amb l’objectiu de cercar la millor resiliència del medi al canvi global.
Substitució de les motes per la naturalització del riu
A l’octubre de 1994 es van produir pluges torrencials, que van desencadenar una riuada a la conca del riu Francolí amb una gran mobilització d’aigua i sediment.
Arran d’aquests aiguats, es van construir dues línies de motes al riu Sec (des del barranc de Castellfollit fins a la desembocadura amb el riu Francolí) amb material procedent del propi riu i sense un projecte constructiu amb càlculs de disseny.
Amb la construcció de les motes, es van fer més rígids els marges del riu i es va modificar el seu traçat sinuós natural, fent-lo més rectilini. Actualment, les motes són parcialment funcionals i caldrà determinar la millor alternativa per recuperar la funcionalitat ecològica i hidràulica d’aquest tram del riu Sec.
Aquest estudi, per tant, definirà les mesures per a recuperar l’espai fluvial, incrementant la mobilitat lateral del riu i ampliant la secció hidràulica, assolint els objectius de millora i adaptació ecològica i de reducció dels riscos d’inundació.