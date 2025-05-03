Societat
L'ACA destina 29 MEUR a reduir el risc d'inundacions en zona urbana, amb 36 actuacions a Tarragona
El Govern ha aprovat aquesta setmana una nova línia d'ajuts de 6 MEUR per al manteniment i conservació de lleres
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) destinarà més de 29 MEUR en actuacions destinades a reduir els riscos d'inundació en zona urbana a tot Catalunya.
La inversió es vehicula a través de cinc línies d'ajuts: una ja resolta per actuacions de manteniment de lleres en zona urbana (4,6 MEUR); una altra acabada de convocar per habilitar infraestructures de defensa davant d'inundacions (15 MEUR); una altra aprovada aquesta setmana pel Govern (6 MEUR) per actuacions de manteniment de lleres en zona urbana; i dues més -ja resoltes- per a redacció de projectes de protecció front inundacions i millora dels sistemes de drenatge urbà (3,5 MEUR), segons ha detallat l'ACA en un comunicat.
«Els ajuts suposen gairebé un terç de la inversió prevista dins del pla de gestió de risc d'inundacions vigent, minimitzant així els riscos dins de zona urbana», ha apuntat el director de l'ACA, Josep Lluís Armenter.
A banda d'aquests imports ja compromesos, l'Agència Catalana de l'Aigua té previst mantenir anualment subvencions per als ajuntaments per manteniment i conservació de lleres i, amb la periodicitat que s'estableixi, altres subvencions per fer front a problemes de protecció davant d'avingudes i problemes de drenatge urbà.
230 ajuts per manteniment de lleres en zona urbana arreu de Catalunya
La línia d'ajuts per actuacions de manteniment i adequació de les lleres en zona urbana a Catalunya ha atorgat un total de 230 ajuts, 85 dels quals han beneficiat a les comarques de Barcelona; 92 a la de Girona; 36 a les de Tarragona i 17 a les comarques de Lleida.
Les subvencions atorgades tenen un import mitjà superior als 20.000 euros per projecte. Tot i que aquestes actuacions són competència municipal, l'ACA pot atorgar fins al 100% del màxim de l'ajut (amb un màxim de 75.000 euros per sol·licitud i 100.000 euros per municipi) amb l'objectiu de recuperar la funcionalitat hidràulica. Per a l'execució dels treballs, es disposa d'un termini de 12 mesos.
A l'hora de definir els ajuts, l'ACA fixa una sèrie de criteris de valoració, com la presència de vegetació o sediments a la llera que obstaculitzin la circulació de l'aigua; si l'actuació es fa un tram amb risc d'inundació; si la zona dels treballs està en sòl urbà urbanitzat o si es dona continuïtat a treballs en aquest àmbit fets amb anterioritat.
15 MEUR per lluitar contra les avingudes d'aigua
L'Agència va resoldre a mitjan abril l'atorgament d'ajuts als ajuntaments per a la redacció de projectes de protecció davant avingudes, per un import total de 2,1 MEUR.
Aquesta subvenció ha previst l'atorgament de prop de 80 ajuts. Pel que fa a l'execució d'actuacions estructurals de protecció contra avingudes, l'Agència Catalana de l'Aigua ha convocat una nova línia d'ajuts, amb una dotació de 15 milions d'euros, per a l’execució d’actuacions de protecció davant d'avingudes en zona urbana. Es poden presentar les sol·licituds durant un mes.
Aquestes subvencions contemplen actuacions que augmentin la secció de llera i millorin les condicions d'inundabilitat; obres d'estabilització o protecció de la llera i/o dels seus marges, basses de laminació, enderroc d'infraestructures que millori el comportament hidràulic, sense provocar afeccions a tercers, entre d’altres.
6 MEUR per al manteniment i conservació de lleres
Finament, el Govern va aprovar aquest dimarts una nova convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques a tot Catalunya.
L'acord de l'executiu preveu que la convocatòria es publiqui en el termini màxim de dos mesos i que la dotació sigui de 6 MEUR. L'ACA ja ha aprovat amb anterioritat línies d'ajuts en aquest àmbit, però aquesta nova subvenció preveu, per primera vegada, el finançament de les tasques de mantenir les actuacions fetes durant els dos anys següents a l'execució dels treballs.
Amb caràcter pioner, també es preveu la possibilitat que les actuacions siguin executades directament per l'ACA si el municipi així ho sol·licita.
A més, implicarà una simplificació administrativa, ja que mitjançant una declaració responsable per a la realització dels treballs ha de comprendre tant els treballs inicials com el seu manteniment posterior.