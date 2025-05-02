Diari Més

Urbanisme dona llum verda a la construcció d'un nou planetari digital a la Canonja

L’equipament podria iniciar les obres durant el 2026

Recreació virtual del planetari de La Canonja.Cedida

ACN

La Comissió territorial d’urbanisme del Camp de Tarragona va aprovar el passat dimecres 30 d'abril el Projecte d’actuació específica en sòl urbanitzable per a la construcció d’un nou planetari digital al polígon 116, parcel·la 6, ubicada al límit oest del sòl urbà de la Canonja, a la finca número 39-41 del camí Vell de Reus. 

La parcel·la, coneguda com la finca del Mas de l’Abeurador, disposa d’una superfície d'11.848 m2. El projecte del nou equipament ja està redactat i es podrien iniciar les obres aquest 2026.

