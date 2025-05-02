Efemérides
PortAventura World respira tranquil a temps per bufar les espelmes
El parc va celebrar ahir 30 anys només dos dies després de desconvocar la vaga
Sindicats i PortAventura van arribar a un preacord només 48 hores abans de la convocatòria de vaga prevista pels dies 1 i 2 de maig. D’aquesta manera, ahir el parc va poder bufar les espelmes del seu 30è aniversari per molt poquet. Una efemèride que, irònicament, coincideix amb el Dia del Treballador..
Tot i que el parc no es va plantejar en cap moment tancar les portes durant la jornada de vaga, aquesta celebració no s’hagués viscut de la mateixa manera, ja que dies abans s’havia cancel·lat la venda d’algunes entrades i reserves d’hotel, a més de posposar els actes oficials dels 30 anys. De fet, els treballadors i la direcció no van ser els únics que van estar pendents de l’acord fins a l’últim moment, sinó també els visitants.
Així ho explica la Cristina, que ahir visitava el parc després de viatjar des de Múrcia. Ella havia estat al parc «de petita» i tenia reservada aquesta ocasió per rememorar aquest viatge amb motiu de la celebració dels 30 anys, però la possible vaga la va mantenir «atenta» per si es cancel·laven els seus plans. «No sabíem el que podia passar fins a l’últim moment, però al final tot ha sortit bé», apunta.
També ha seguit «amb molta atenció» la situació l’Elisabet Chacon, creadora de contingut barcelonina i fanàtica dels parcs d’atraccions. Ella visita PortAventura «un cop al mes» amb amics amb qui comparteix l’afició. Així doncs, tenia «moltes ganes» de viure aquest aniversari i celebra «que finalment s’hagi pogut arribar a un acord».
Chacon va visitar el parc tota empolainada amb molt del marxandatge de PortAventura i considera que «està molt bé» tot el que s’ha organitzat al voltant dels 30 anys. «Com a friquis fa temps que ho demanàvem», explica entre rialles.
Des de més lluny visitava el parc Enzo, de Marsella, qui havia reservat tot el pont als hotels del ressort. Ell i els seus amics havien planificat aquest viatge «des del desembre» i també van seguir des de França les notícies d’una possible vaga. No obstant això, Enzo afirma que «hagués vingut igual», ja que aquests dies eren els únics que havien pogut quadrar els companys.
El grup va descobrir el mateix dia d’arribada que s’havia desconvocat la vaga, un fet que els hi ha fet «sentir millor». Això sí, cap dels amics coneixia la coincidència de la seva visita amb els 30 anys del parc. «Jo ho veig igual que sempre, però les decoracions estan bé», apuntava el francès.
Tots aquests clients van arribar a PortAventura a primera hora, per tal de no perdre’s cap acte. Poc temps després de l’obertura de portes, uns capgrossos inspirats en les cinc àrees temàtiques van animar la festa saludant als seguidors. Després, va arribar el moment de bufar les espelmes, amb les mascotes del parc, Woody i Winnie, com a mestres de cerimònies.
Una celebració humil, però suficient si es té en compte el poc temps que hi va haver per organitzar-la. «Jo estic encantat de poder estar avui celebrant el que estem celebrant», afirmava Fernando Aldecoa, director general de PortAventura World.
El director agraeix la «bona rebuda» que va tenir el dia d’ahir com la gent «comparteix les ganes de celebrar 30 anys d’història». Pel que fa a l’acord, Aldecoa assegura que estan «molt contents, per les millores substancials que s’aconsegueixen». «És gràcies als clients, però també als treballadors el perquè avui dia estem aquí», remarcava Aldecoa.
Ara, encara falta signar el conveni laboral, però PortAventura va poder respirar a temps per bufar les espelmes de tres dècades, que no és poc.