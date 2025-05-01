Societat
PortAventura World: 30 anys del parc temàtic que es va convertir en un 'resort' turístic
El complex obre més de 300 dies a l'any, des de Carnaval fins al dia de Reis, i no descarta obrir tot l'any en un futur
PortAventura World compleix trenta anys aquest dijous, 1 de maig, amb un balanç de més de cent milions de visitants, més de setanta atraccions, deu hotels i convertit en la segona destinació turística amb parc temàtic d'Europa, per darrere de Disneyland París.
“Vam posar en marxa el primer parc temàtic d'Espanya. Fins aleshores es parlava de parcs d'atraccions, com els de Barcelona o Madrid, però no d'un concepte d'entreteniment com el nostre. Vam ser innovadors i, amb el temps, hem anat afinant coses i ara ens comparem amb Disney o Universal», explica a EFE el director general del complex de Salou i Vila-seca (Tarragonès), Fernando Aldecoa.
La celebració del seu 30è aniversari arriba després que els treballadors decidissin aquest dimarts, en assemblea, desconvocar la vaga prevista per a aquest pont de maig, després de l'acord previ assolit 'in extremis' per la companyia i els sindicats per millorar les seves condicions laborals.
Aquell parc que va obrir l'1 de maig de 1995 amb cinc àrees temàtiques -Mediterrània, Polynesia, Xina, Mèxic i Far West- i amb l'emblemàtic Dragon Khan, llavors la muntanya russa amb més 'loopings' del món, és ara un 'resort' amb tres parcs -PortAventura Park, Caribe Aquatic Park i Ferrari Land-, deu hotels amb 3.000 habitacions i un centre de convencions amb capacitat per a 6.000 persones.
“Al principi, la gent venia a passar el dia i se n'anava a casa seva. Ara venen a passar un cap de setmana o quatre o cinc dies en família o amb amics i tenen una experiència més completa», diu Aldecoa.
PortAventura col·lecciona dates importants: el 2002 va inaugurar l'hotel PortAventura, el primer del 'resort', i Caribe Aquatic Park; el 2009 va obrir el Centre de Convencions; el 2011 va crear la Fundació PortAventura i l'àrea infantil Sèsam Aventura; el 2012, Shambhala, la muntanya russa més alta i ràpida d'Europa; el 2017, Ferrari Land; i el 2019, Dream Village, destinat a nens amb malalties greus i les seves famílies. La seva última gran atracció és Uncharted, estrenada el 2023.
El complex obre ja més de 300 dies a l'any, des de Carnaval fins al dia de Reis, davant dels 180 dies dels seus inicis, i no descarta obrir tot l'any en un futur. A part de la temporada forta d'estiu, compta amb campanyes destacades com Halloween o Nadal. El 50 % dels seus visitants són internacionals, de Regne Unit i França, principalment, que passen dos dies de mitjana als seus hotels.
“Quan va arribar PortAventura, Salou ja era un municipi turístic consolidat tant a nivell nacional com internacional, però la seva obertura va suposar un reforç molt important. No només enriqueix l'oferta turística, sinó que contribueix a la desestacionalització de la temporada amb una experiència de primer ordre mundial i genera ocupació i riquesa en el territori”, assenyala l'alcalde de Salou, Pere Granados.
Per la seva part, l'alcalde de Vila-seca, Pere Segura, destaca que PortAventura ha marcat “un abans i un després. Ha transformat la destinació en positiu, amb una millora de la competitivitat, i ha facilitat la diversificació i desestacionalització de l'oferta turística. Ens ha diferenciat en un sector que és molt complex i competitiu”.
El 'resort' crea anualment 24.000 llocs de treball, entre directes i indirectes. “Representem el 0,5 % del PIB de Catalunya i, a nivell laboral, suposem el 3,6 % de la població activa de la província de Tarragona”, assegura el seu director general.
Per commemorar les seves tres dècades, ha preparat una nova decoració temàtica, ha renovat la seva desfilada final amb un espectacle de drons i noves carrosses, té un nou show al Gran Teatre, ha recuperat plats culinaris dels inicis i ven articles de record ‘vintage’.