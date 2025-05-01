Transport
Els usuaris de tren de Tarragona hauran d’agafar un autobús per anar o tornar de Barcelona
Adif ha iniciat aquest dijous les obres per a l’accés ferroviari a l’Aeroport, que duraran fins el 4 de maig
Adif ha començat aquest dijous, 1 de maig, les obres per a l’accés ferroviari a l’Aeroport del Prat de Barcelona, que duraran fins el 4 de maig i tallaran la circulació amb tren entre les estacions del Prat de Llobregat, Aeroport Josep Tarradellas i Vilanova i la Geltrú.
Per aquesta raó, Renfe està oferint, des d’aquest mateix dijous, una freqüència d’autobusos alternatius cada 15 minuts entre els trams afectats, segons ha informat la mateixa companyia aquest dijous a través d’un comunicat.
Les línies R2 i R2 Sud disposen d'un bus que viatja entre Vilanova i la Geltrú i el Prat de Llobregat, mentre que les línies regionals del sud el tenen entre Cunit i Barcelona. D’altra banda, els viatgers de la R2 Nord estan sent redirigits a la línia L9 de Metro.