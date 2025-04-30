Mobilitat
Rodalies recupera el servei a totes les línies a excepció d'un tram de l'R3
Una avaria de senyalització a l'R4 afecta els serveis amb origen o destinació Sant Vicenç de Calders
El servei de Rodalies ha quedat pràcticament restablert aquest dimecres després de l'apagada de dilluns. Totes les línies funcionen amb normalitat a excepció de l'R3, on a l'inici del servei s'havia restablert el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Ripoll, mentre que entre Ripoll i Puigcerdà hi havia servei d'autobusos.
Tot i això, a les 7.20 hores una avaria de telecomandament ha obligat a tallar el servei entre Vic i Ripoll. Així, l'R3 funciona entre Vic i l'Hospitalet de Llobregat i entre Ripoll i Puigcerdà, mentre que entre Vic i Ripoll s'està gestionant servei alternatiu per carretera. D'altra banda, a l'R4, tot i que s'ha restablert el servei, hi ha una avaria de senyalització que afecta serveis amb origen o destinació Sant Vicenç.
La companyia ferroviària ha informat que en algunes estacions poden no funcionar correctament els sistemes d'informació i venda per avaries provocades per l'apagada a elements tecnològics de la xarxa. Tècnics estan treballant per substituir peces malmeses i reparar els danys al sistema, ha assegurat.
Renfe va informar aquest dimarts que treballaria tota la nit per recuperar l'oferta habitual a Rodalies, després de les dificultats que va tenir per restablir el servei l'endemà de l'apagada. A la nit, s'havien restablert amb serveis mínims la línia R1 (entre Molins de Rei i Maçanet Massanes), l'R2 (entre Castelldefels i Granollers Centre), l'R2 Nord (entre l'aeroport del Prat i Maçanet Massanes), l'R3 (entre l'Hospitalet i Puigcerdà), l'R4 (entre Sant Vicenç de Calders i Manresa) i l'R11 (entre Barcelona i Portbou). La resta de línies continuaven suspeses.