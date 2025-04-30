Política
Un model ferroviari dual per cosir el Camp de Tarragona: Reus acull una jornada clau sobre urbanisme metropolità
La jornada “Mirades Metropolitanes” reuneix més de 59 professionals per reflexionar sobre el futur de l’àrea metropolitana tarragonina
Reus ha estat l’escenari aquest dimecres 30 d’abril d’una trobada de referència sobre l’urbanisme al Camp de Tarragona. Més de 59 professionals dels àmbits tècnics i polítics vinculats a l’urbanisme i a les administracions locals s’han donat cita a l’Escola d’Art i Disseny de Reus en la jornada “Mirades Metropolitanes: L’urbanisme en el disseny de l’àrea metropolitana”, impulsada per la Diputació de Tarragona.
L’objectiu de la jornada ha estat generar una reflexió col·lectiva sobre el paper de l’urbanisme com a eina per al desenvolupament integrat i coherent del territori metropolità. L’acte ha comptat amb la participació de figures destacades com l’alcaldessa de Reus, la tinent d’alcaldia d’Urbanisme, l’exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, l’alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, i l’expresident del Port de Tarragona, Saül Garreta.
Un dels punts centrals ha estat la necessitat de repensar la mobilitat com a eix estructurador del territori. L’arquitecte Jordi J. Romera Cid, president de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, ha defensat un model de mobilitat metropolitana que articuli infraestructures com l’estació intermodal de Vila-seca i la futura estació de l’Horta Gran. Romera ha afirmat que «cosir el territori metropolità no és només una qüestió d’urbanisme o de planejament, sinó també de connexions reals i eficients entre els diversos nodes del Camp de Tarragona». Les seves paraules han trobat una bona acollida entre els assistents, que han coincidit en la necessitat d’una visió integral i ambiciosa del territori.
Per la seva banda, l’alcaldessa de Reus ha posat el focus en la reactivació del Pla Director del Camp de Tarragona, aturat des del 2010. «Cal evitar que cada municipi vagi per lliure i treballar plegats des dels equips tècnics», ha assenyalat.
Des de la Diputació de Tarragona, Vale Pino, alcalde de Torredembarra, ha proposat la creació d’una oficina tècnica metropolitana com a eina per coordinar millor les necessitats del territori. En la mateixa línia, Josep Maria Elorduy, responsable tècnic de la Diputació, ha animat els professionals a implicar-se activament en les comissions de treball per donar continuïtat als projectes iniciats.
La jornada ha comptat també amb la ponència de Meritxell Martínez Novau, tècnica en geografia i medi ambient d’INSTA – Serveis Jurídics Ambientals, que ha abordat la planificació territorial des d’una perspectiva sostenible i coherent.