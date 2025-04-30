Mobilitat
Retards a l'R2, l'R14, l'R16, l'R17 i l'RT2 per congestió ferroviària a l'estació de França
Protecció Civil activa el pla Ferrocat en situació de prealerta per un tren d’alta velocitat aturat a Montcada
Els trens de les línies R2, R14, R15, R16, R17 i RT2 acumulen retards de fins a 45 minuts de mitjana per congestió ferroviària a l’estació de França. N'han informat fonts de Renfe que han explicat que s'han acumulat molts combois en aquesta instal·lació i que hi ha retencions per agafar la via principal. Així, han indicat que els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut a causa d'aquesta incidència.
Per altra banda, Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat en situació de prealerta per un tren d'alta velocitat aturat a Montcada per manca de potència. Ha informat que el comboi retrocedirà fins a l’estació de la Sagrera perquè els viatgers puguin baixar i fer un transbordament a un altre tren. (Aquesta notícia actualitza l’anterior amb informació sobre l’activació del pla Ferrocat en situació de prealerta per un tren d’alta velocitat aturat a Montcada).