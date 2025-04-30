Meteorologia
La previsió del temps a Tarragona per al pont de maig
L’arribada d’una nova borrasca deixarà precipitacions a la demarcació en els propers dies
La demarcació de Tarragona tindrà durant aquest pont de maig un temps ideal per a gaudir a l’aire lliure. De fet, segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), per a aquest dijous, 1 de maig, s’espera un dia assolellat i agradable a la província, amb temperatures que oscil·laran entre els 14 °C i els 22 °C i sense probabilitat de pluja.
Això sí, aquesta última és una circumstància que canviarà en les pròximes hores, ja que s’espera que, a partir de divendres, arribi una borrasca que portarà pluges i temps inestable a la demarcació. Sense anar més lluny, segons l’Aemet, aquest mateix divendres la probabilitat de pluja se situa en el 75% al matí, mentre que a la tarda disminueix fins el 50%.
Es tracta d’una inestabilitat que continuarà present a la província durant els propers dies, ja que per a dissabte la probabilitat de pluja se situa en el 40% mentre que per a diumenge i per a dilluns i dimarts de la setmana que ve creix fins el 55%, el 75% i el 80%, respectivament.