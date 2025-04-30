Territori
Una vintena d'entitats demanen acabar amb el transvasament del Siurana cap a Riudecanyes
Els col·lectius insten el Govern a que no autoritzi moure «ni una gota d'aigua» en la comissió del 5 de maig
Més d'una vintena d'entitats del Priorat i del Baix Camp s'han concentrat aquest dimecres a la presa de l'embassament de Siurana per reclamar que s'acabi amb el transvasament del riu Siurana cap al pantà de Riudecanyes. Organitzacions ecologistes, associacions diverses, administracions del món local i partits polítics s'han unit en els clams «volem lo riu Siurana viu» i «ni una gota més» i han instat el Govern a que no autoritzi cap traspàs d'aigua cap a la comarca veïna en la comissió de desembassament de Riudecanyes prevista pel proper 5 de maig.
Els manifestants han posat de manifest les necessitats hídriques del Priorat en un context en el qual al pantà de Siurana es troba a un 25% de la seva capacitat.