Carreteres
Liciten un contracte de 29,8 MEUR per a la conservació de 98 km de carreteres a Tarragona
Els treballs es destinessin principalment a l’autovia AP-7 entre Salou i el límit provincial amb Castelló i a diversos enllaços i àrees de servei
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible licitarà per uns 29,8 milions d’euros (IVA no inclòs) un contracte per a la conservació i explotació de 98 km carreteres de la província de Tarragona, principalment l’AP-7.
La durada del contracte és de dos anys, amb possibilitat de pròrroga de tres anys i una altra d’addicional d’un màxim de nou mesos. Aquest recull actuacions com la vigilància i atenció d’accidents, la vialitat hivernal, el servei de control de túnels i comunicacions o el manteniment d’instal·lacions.
S’actuarà a l’autovia AP-7 (entre Salou i el límit provincial amb Castelló); als enllaços amb la C-44 i l’A-7 a l’Hospitalet de l’Infant, i amb l’A-42 a l’Aldea; i a les àrees de servei de l’Hospitalet de l’Infant i el Baix Ebre.
A més, s’implementaran sistemes de senyalització vertical de detecció de velocitat i limitació de velocitat variable a l’autopista AP-7, entre l’Hospitalet de l’Infant (km 288) i Camarles (km 313).