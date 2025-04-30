Carreteres
Les actuacions que faran a l'AP-7 a Tarragona per reduir la sinistralitat
El Ministeri de Transports invertirà 29,8 milions d'euros per millorar la seguretat d'aquesta via tan transitada i instal·larà senyals de detecció de velocitat i limitació de velocitat
L'AP-7 és una de les vies de comunicació de Catalunya amb més trànsit. La retirada dels peatges també ha fomentat que el volum de trànsit hagi augmentat considerablement, fet que la fa més vulnerable en quant a accidents de trànsit. Per això, el Ministeri de Transports ha decidit invertir 29,8 milions d’euros per millorar la seguretat a l'AP-7 i en d'altres punts de la demarcació de Tarragona.
Gràcies a la licitació del Ministeri, s'actuarà a l’autovia AP-7 entre Salou (km 258) i el límit provincial amb Castelló (km 346).n També s'intervindrà als enllaços amb la C-44 i la A-7, al km 281 a l’Hospitalet del Infant, i amb la A-42, al km 319 a l’Aldea. El Ministeri també actuarà a les àrees de servei de l’Hospitalet de l’Infant (km 283) i al Baix Ebre (km 319).
A més, s’implementaran sistemes de senyalització vertical de detecció de velocitat i limitació de velocitat variable a l’autopista AP-7, entre l’Hospitalet de l’Infant (km 288) i Camarles (km 313).
El contracte té una durada de dos anys, amb possibilitat de pròrroga de tres anys i una altra d’addicional d’un màxim de nou mesos. Aquest recull actuacions com la vigilància i atenció d’accidents, la vialitat hivernal, el servei de control de túnels i comunicacions o el manteniment d’instal·lacions.