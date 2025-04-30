Infraestructures
Intermodal: el Govern respecta els dubtes de Viñuales i la Diputació demana visió metropolitana
La delegada creu que el consistori té potestat per defensar els seus interessos
El Govern de la Generalitat i la Diputació de Tarragona s’han pronunciat amb matisos en la disputa per la ubicació de la futura estació intermodal al territori. Després de les al·legacions de l’Ajuntament de la capital, on proposen construir la infraestructura a l’Horta Gran, les dues administracions supramunicipals han mantingut les formes enmig de la tempesta.
«Jo no hi veig conflicte. Els ajuntaments poden fer al·legacions sobre qualsevol projecte quan està en fase d’informació pública. Per tant, l’Ajuntament de Tarragona el que ha fet és defensar els interessos de la seva ciutadania per no perdre serveis», expressa Lucía López, delegada del Govern al Camp de Tarragona.
«Respecte el projecte de l’estació intermodal de Vila-seca, a partir d’aquí, qui té la potestat de contestar aquestes al·legacions és el Ministeri», afegeix López. Un Ministeri de Transports que va explicar que la ubicació de Vila-seca és l’escollida.
Per la seva banda, Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació, no escull bàndol i aposta pel diàleg. «Totes les opinions i discrepàncies que hi pugui haver en aspectes concrets són legítimes, però seria bo analitzar-les i treballar-les amb visió metropolitana, amb col·laboració, generositat, confiança i responsabilitat», exposa la presidenta.
«Mirada àmplia»
«Cal continuar avançant conjuntament, amb una mirada àmplia, i fer que el Camp de Tarragona pugui desenvolupar tot el seu potencial estratègic i no perdi competitivitat ni oportunitats de futur en un món cada cop més globalitzat, sempre buscant la millora de la qualitat de vida de la ciutadania», conclou Llauradó.
En canvi, des de Reus, els grups municipals apugen el to i defensen la ubicació pactada fa anys. «No entenem les declaracions de Viñuales. Replantejar la ubicació és una amenaça i un atemptat contra el desenvolupament tant social com econòmic del territori», expressa Daniel Rubio, regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Reus. «És un intent d’estripar un acord històric. És possible que Viñuales hagi notat alguna mena de pressió per algun lobby de Tarragona», comenta Rubio.
Des del grup municipal de Junts a Reus, acusen el batlle tarragoní d’«irresponsable». «Ara que aquesta infraestructura tan reivindicada i estratègica està ja encarrilada és una gran irresponsabilitat per part de l’alcalde de Tarragona trencar el consens social i polític i posar en risc la seva materialització. No ho podem permetre», explica Teresa Pallarès, portaveu del grup.