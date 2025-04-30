Infraestructures
La Diputació aprova projectes de millora de la xarxa viària amb un pressupost total de 4,8 MEUR
L’ens va celebrar aquest dimarts el plenari corresponent al mes d’abril
El Ple de la Diputació de Tarragona ha aprovat aquest dimarts els projectes de millora de tres carreteres de la seva xarxa viària. En concret, s’ha donat llum verda de forma definitiva al condicionament de la TV-3146 de Tarragona al Far de Salou, i s’han aprovat inicialment la remodelació de la T-751 que enllaça els nuclis urbans de la Masó i Vallmoll i la millora la TV-3313 d’Ulldecona a la Galera per Godall.
A la TV-3146, l’actuació se centrarà en el vial de connexió entre la nova rotonda de la carretera C-31B i la nova rotonda del vial perimetral del projecte, enllaçant amb la futura Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) i el nou accés al Port de Tarragona. Les obres està previst que comencin al gener del 2026, amb una durada de 4 mesos i una inversió per part de la Diputació de prop de 600.0000 euros. L’actuació està finançada pel Port de Tarragona, i la Diputació en fa la tramitació, expropiacions, licitació i execució.
Al Ple també es va aprovarinicialment el projecte de millora de la T-751 entre la Masó i Vallmoll, que permetrà eixamplar-ne la calçada, millorar-ne el traçat i les voreres, construir-hi un camí lateral d’accés al Molí de la Selva; l’eixamplament del pont sobre el riu Francolí, i la millora de les interseccions a algunes urbanitzacions i al polígon de Vallmoll, entre d’altres actuacions. En aquest cas, les obres està previst que comencin l’estiu del 2026 amb una durada de 13 mesos i una inversió de 3,2 M€.
Pel que fa a l’aprovació del projecte de la millora de la TV3313, d’Ulldecona a la Galera per Godall, aquesta actuació preveu la construcció d’una nova variant que evitarà el pas del trànsit pel centre del nucli urbà d’Ulldecona. D’aquesta manera, a més d’allunyar el trànsit de vehicles pesats del nucli urbà, es contribuirà a la pacificació del mateix i a convertir els carrers en un entorn més segur.
Altres punts
Durant la sessió plenària ordinària del mes d’abril, es va aprovar la resta de punts de l’ordre del dia, entre els quals hi ha la modificació de crèdit de 51.221.311€ que permetrà incrementar el suport econòmic al món local, impulsar projectes de millora als centres educatius de la institució i col·laborar amb iniciatives rellevants endegades des de la demarcació. La incorporació més quantiosa són 15M€ que s’afegiran al Pla ImpulsDipta, que comptarà amb una dotació total de 162M€ en 4 anys i que beneficiarà tots els municipis del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès. En relació als centres educatius, destaquen la dotació de pressupost (2,3M€) a l’ampliació del Centre d’Educació Especial Alba de la Diputació a Reus, i l’impuls als projectes de millora dels centres d’educació musical de la Diputació a Reus, Tarragona i Tortosa.
Abans d’iniciar la sessió, el vicepresident segon de la Diputació de Tarragona, Enric Adell, va anunciar que la institució ampliarà la data límit per a sol·licitar ajuts per a restablir bens i serveis dels municipis afectats per fenòmens meteorològics i altres subvencions excepcionals fins al 5 de maig. La mesura pretén donar resposta a la situació excepcional causada per l’apagada general d’aquest 28 d’abril.