Detenen a Tarragona un membre de la Mara Salvatrucha que es volia establir a l'Estat
L'estructura salvadorenya traficava amb drogues per obtenir armes de foc i dur a terme homicidis
La Policia Nacional ha desarticulat un grup de la Mara Salvatrucha (MS13), originària del Salvador, que pretenia establir-se i expandir-se de manera violenta a l'Estat i ha detingut 27 integrants de la banda a Madrid (18), Barcelona (7), Tarragona (1) i Alacant (1). La seva activitat principal era el tràfic de drogues per obtenir armes de foc.
Segons la policia, els detinguts estarien implicats en homicidis consumats i altres en grau de temptativa. La investigació es va iniciar després que l'FBI informés la policia espanyola sobre la presència d'aquesta organització criminal a Espanya. Els detinguts operaven sota una estructura jeràrquica sòlida, amb els rols molt ben definits a Madrid i Barcelona.
El 27 de març passat es va dur a terme una intervenció policial que va incloure sis entrades i escorcolls en què la Policia Nacional va comissar armes blanques, armes de foc simulades, documentació de l'organització, simbologia, substàncies estupefaents, útils per a la venda posterior i telèfons mòbils.
Set dels detinguts han ingressat a la presó, mentre que dos més ja estaven en un centre penitenciari en situació de presó preventiva per fets relacionats amb les activitats de l'organització.
El mes de febrer passat, el Departament d'Estat dels Estats Units va declarar a la Mara Salvatrucha (MS-13) organització terrorista estrangera, sumant-se així a la línia seguida en aquest mateix sentit per El Salvador l'agost del 2015.