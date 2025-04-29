Nuclears
Totes les nuclears desactiven plans d’emergència i recuperen l’alimentació elèctrica
El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha donat per finalitzada la situació de prealerta
Totes les centrals nuclears espanyoles han desactivat els seus Plans d’Emergència Interior després de recuperar l’alimentació elèctrica des de l’exterior, donant per finalitzada la situació de prealerta, segons el Consell de Seguretat Nuclear (CSN), organisme que vetlla per la seguretat nuclear a Espanya.
Després de l’apagada elèctrica generalitzada a Espanya, els reactors de les centrals nuclears que estaven en funcionament van parar ahir de forma automàtica i els seus generadors dièsel van arrancar mantenint les condicions de seguretat mentre s’intentava recuperar l’alimentació elèctrica des de l’exterior.
El CSN ha mantingut la seva Organització de Resposta davant d’Emergències activada en manera 1 (seguiment) i, durant la prealerta, ha informat de la situació en les plantes nuclears espanyoles a la Direcció General de Protecció Civil i Emergències, al Departament de Seguretat Nacional, al Ministeri per a la Transició Ecològica, així com a les subdelegacions del Govern de les províncies on s’ubiquen les centrals nuclears i al públic.
Amb el cessament de la situació de prealerta de les centrals, l’organisme ha desactivat la seva Organització de Resposta davant d’Emergència i ha tornat a la seva operativa normal.
Aquest succés no ha tingut impacte en els treballadors, el públic o el medi ambient.