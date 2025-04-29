Habitatge
Ni Tortosa ni Constantí: Aquest és el poble més barat de Tarragona per a comprar una casa
En termes generals, el preu mitjà de venda a la província de Tarragona se situa actualment en 1.628 €/m²
El mercat immobiliari a la província de Tarragona mostra grans variacions de preus depenent del municipi. Segons les darreres dades d’Idealista, corresponents a abril de 2025, Flix es consolida com el municipi més econòmic de la província per a adquirir un habitatge, amb un preu mitjà de només 548 euros per metre quadrat.
En canvi, aquest preu contrasta fortament amb localitats tarragonines com Altafulla (2.861 €/m²), La Pineda (2.489 €/m²) o Cambrils (2.411 €/m²) que lideren el rànquing dels municipis més cars, a causa de la seva proximitat al mar i el seu fort atractiu turístic.
Tarragonès
Ni Salou ni Cambrils: aquest és el poble més car de Tarragona per a comprar una casa
Daniel Cabezas Ramírez
A més de Flix, altres municipis que presenten preus accessibles són Santa Bárbara (658 €/m²) i Móra d’Ebre (660 €/m²), situats també a l’interior de la província i allunyats de la pressió urbanística de la costa. Aquestes localitats representen una oportunitat per a aquells que busquen un habitatge econòmic, ja sigui per a ús propi o com a inversió a llarg termini.
En termes generals, el preu mitjà de venda a la província de Tarragona se situa actualment en 1.628 €/m², fet que suposa un augment del 0,8% respecte a març i del 4,9 % en comparació amb l’any passat. Malgrat aquesta tendència a l’alça, les dades demostren que encara existeixen importants diferències de preu segons la ubicació de l’immoble.
Així doncs, encara que les zones costaneres continuen sent les més demandades —i també les més costoses—, l’interior de Tarragona ofereix opcions més assequibles, com és el cas de Flix, ideal per a aquells que prioritzen el preu i la tranquil·litat.