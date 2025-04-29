Indústria
La petroquímica de Tarragona es torna a posar en marxa esglaonadament després de l'apagada
El procés pot produir episodis puntuals de flama a la torxa que s'aniran reduint progressivament
La indústria petroquímica de Tarragona ha iniciat els procediments de posada en marxa un cop recuperat el subministrament elèctric després de l'apagada general d'aquest dilluns. Segons han informat fonts del sector a l'ACN, el procés s'ha iniciat pels serveis i subministraments bàsics. Un cop restablerts els serveis, les diferents unitats productives s'aniran posant en marxa de forma esglaonada.
Les mateixes fonts han precisat que durant aquest període de represa es podran produir episodis puntuals de flama a la torxa que, en principi, no haurien d'anar acompanyats de fum visible. Un fenomen que anirà desapareixent a mesura que es completi el procediment de posada en marxa.
L'apagada elèctrica general d'aquest dilluns al migdia va generar la posada en marxa de les torxes del complex petroquímic de Repsol per canalitzar gasos cap a les torxes per «garantir-ne l’eliminació controlada». Aquest procés, a causa de la manca de subministrament elèctric i de vapor d’aigua, va generar fum negre visible a les torxes. «Tot i el seu impacte visual, no comporta cap risc», van assegurar des de la companyia.