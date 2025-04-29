Mobilitat
Una nova incidència a Cubelles obliga a suspendre els trens regionals del sud de Catalunya
La línia R2 Sud fa servei mínim entre Sitges i Barcelona i bus entre la capital del Garraf i Sant Vicenç de Calders
Una nova incidència al servei ferroviari de Catalunya que ha tingut lloc a la subestació elèctrica de Cubelles ha obligat Renfe a suspendre la circulació entre aquest municipi i Sitges aquest dimarts a la tarda, fet que afecta els serveis de les línies R2 Sud i Regionals del sud. De fet, els Regionals del sud no presten servei, segons informa la companyia ferroviària. A l'R2 Sud hi ha servei mínim entre Sitges i l'estació de França, a Barcelona. Es gestiona servei de bus entre Sitges i Sant Vicenç de Calders. Renfe informa, alhora, que l'R2 entre Castelldefels i Granollers Centre i l'R2 Nord estan completament restablertes. L'R3 presta servei fins a Ripoll, però des d'allà fins a Puigcerdà hi ha servei alternatiu per carretera.
R4, R11 i R16 s’han restablert, per bé que Renfe alerta que no es podran complir els horaris de pas habituals en cap de les línies.
A més, R13, R14, R15 i R17 estan pendents de recuperació de servei, així com la RG1, l’RT2, l’RL3 i l’RL4. A la resta de línies el servei està suspès, i els viatgers afectats s’encaminen cap a altres mitjans de transport.