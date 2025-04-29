Imatges del Camp de Tarragona durant la Gran Apagada elèctrica d'aquest dilluns

Imatge d'un semàfor de Reus apagat.
Imatge d'un semàfor de Reus apagat.
Imatge d'un bar de Reus durant la Gran Apagada d'aquest dilluns.
Imatge d'un bar de Reus durant la Gran Apagada d'aquest dilluns.
Imatge de les xemeneies del polígon petroquímic cremant producte durant la Gran Apagada d'aquest dilluns.
Imatge de les xemeneies del polígon petroquímic cremant producte durant la Gran Apagada d'aquest dilluns.
Imatge de les xemeneies del polígon petroquímic cremant producte durant la Gran Apagada d'aquest dilluns.
Imatge de les xemeneies del polígon petroquímic cremant producte durant la Gran Apagada d'aquest dilluns.
Imatge de les xemeneies del polígon petroquímic cremant producte durant la Gran Apagada d'aquest dilluns.
Imatge de les xemeneies del polígon petroquímic cremant producte durant la Gran Apagada d'aquest dilluns.
Imatge d’una perruquera fent la seva feina al carrer durant l’apagada.
Imatge del Mercat Central de Tarragona amb les paradetes sense activitat.
Imatge del Centre de Coordinació Operativa Municipal i de gent sortint després de comprar.