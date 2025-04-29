Successos
Nou ferits per intoxicació de fum al Camp de Tarragona per mal funcionament de generadors
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha realitzat diverses atencions a la demarcació
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 9 persones per inhalació de monòxid de carboni (CO) al Camp de Tarragona procedent majoritàriament del fum de motors de generadors.
A Constantí, quatre persones han resultat afectades (3 adults i 1 menor), els quals han estat traslladats menys greus a l'Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi. Per al servei es van activar 3 unitats del SEM. D'altra banda, a Vinyols i els Arcs han estat dues les persones afectades.
A Amposta, dos adults i un menor van resultar ferits per intoxicació a causa d'un generador. Els ferits van ser traslladats menys greus a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. El SEM va activar 3 unitats.