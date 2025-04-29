Nuclear
ANAV treballa per sincronitzar les nuclears d’Ascó i Vandellòs II a la xarxa elèctrica
La central d’Ascó II mantindrà la parada per continuar amb els treballs previs de la 29a Recàrrega de Combustible
Els equips tècnics d'ANAV treballen per sincronitzar les unitats d'Ascó I i Vandellòs II a la xarxa elèctrica en les pròximes hores, després de la parada automàtica registrada aquest dilluns. Les tres centrals es van desconnectar automàticament de la xarxa arran de l'apagada general d’ahir.
Segons ANAV, la central d’Ascó II es mantindrà en parada perquè ja es trobava en el procés previ per desconnectar-se de la xarxa per tal d’iniciar la 29a Recàrrega de Combustible. L'aturada automàtica de les tres unitats es va produir d'acord amb el disseny de les centrals i amb un funcionament correcte de tots els sistemes de seguretat.
Tant la planta d’Ascó com la de Vandellòs II van declarar la prealerta en tots dos emplaçaments, com estipulen els seus respectius plans d'emergència interiors (PEI), per la pèrdua de subministrament elèctric exterior, passant a alimentar els seus sistemes de seguretat en automàtic amb els generadors dièsel, d'acord amb el disseny i els procediments d'actuació, expliquen des d’ANAV.
La situació de prealerta va ser desactivada un cop els dos emplaçaments van recuperar de manera estable l'alimentació elèctrica des de l'exterior. Com està establert, les autoritats, i en particular el Consell de Seguretat Nuclear i Protecció Civil, van ser informades puntualment de l'evolució d'aquest succés a les plantes, que no ha tingut impacte en els treballadors, el públic o el medi ambient.