Societat
La taxa d'atur a la demarcació de Tarragona se situa al 12,87% el primer trimestre
Hi ha 55.500 persones aturades mentre que les ocupades són 375.900, 8.200 més que un any enrere
La demarcació de Tarragona ha tancat el primer trimestre del 2025 amb una taxa d'atur del 12,87%, la més alta de Catalunya, dues dècimes per sobre del darrer trimestre del 2024 però un 0,53% menys que fa un any. Segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), hi ha 55.500 aturats, 300 més que el trimestre anterior i 1.400 menys que un any enrere. De persones ocupades a la demarcació n'hi ha 375.900, 4.300 menys que a finals de l'any passat però 8.200 més que el primer trimestre del 2024.
El sector que dona més feina als tarragonins són els serveis, que ocupen 265.400 persones, 6.500 més que fa just un any però 10.900 menys que fa tres mesos. El segon motor econòmic en termes d'ocupació és la indústria, que al final del primer trimestre donava feina a 71.100 persones, 900 menys que en el mateix període de fa un any. La construcció en canvi continua generant llocs de treball i el 2025 ha començat amb 27.700 persones en aquest sector, 2.800 més que fa un any i 4.000 més que fa tot just tres mesos. En canvi, l'agricultura continua amb registres similars. Ara s'hi dediquen 11.700 persones, 800 més que a finals del 2024 però 300 menys que en aquesta època del 2024.
Per sexe, les dones acumulen una taxa d'atur més alta, en concret del 15,14%, per sobre del 10,88% dels homes. En xifres absolutes, hi ha 25.100 homes aturats i 30.400 dones aturades.