Trens
Mercaderies per l’Interior alerta de la «futura saturació» del nus de Vila-seca
El portaveu, Eugeni Sedano, diu que «cal habilitar una línia de mercaderies segregada de la de passatgers»
L’arribada de més trens de mercaderies al territori a través de la futura autopista ferroviària «tindrà efectes directes en el funcionament dels serveis de rodalies i regionals a les comarques de Tarragona». Així ho assegura el portaveu de l’entitat Mercaderies per l’Interior, Eugeni Sedano.
«Al nus de Vila-seca hi convergiran els trens que arribin de Saragossa, del corredor del Mediterrani des de València, així com els rodalies i regionals que donen servei a Tarragona, Reus, Tortosa i Móra la Nova, entre altres. Ferrmed ja vaticina que se saturarà, és una mort anunciada», subratlla Sedano.
Si res no canvia, trens arribaran al nus de Vila-seca i continuaran el seu camí en direcció Barcelona per la línia de la costa. Per aquest motiu, des de l’entitat asseveren que «el tercer carril a la línia de la costa és un nyap».
«Necessitem un estudi informatiu de com treure els trens de mercaderies de l’àrea metropolitana de Tarragona. No han de passar ni per Reus, ni Vila-seca ni Tarragona, ni per cap nucli de població de l’interior», defensa el portaveu.
En aquest sentit, assenyalen que cal separar també les mercaderies dels passatgers al nus de Vila-seca. La sortida de les mercaderies del Port «s’ha de fer pel sud» i la façana marítima «ha de ser per als passatgers».
Segons detalla Sedano, Reus serà una de les ciutats afectades per aquesta nova infraestructura, amb l’arribada d’un major nombre de trens de mercaderies a la seva estació. «Les mercaderies han de circumval·lar Reus. La línia de passatgers és l’única que ha d’entrar a la ciutat», manifesta.
L’alternativa, en paral·lel a l’AVE
«És primordial habilitar una línia paral·lela a l’AVE i a l’estació del Camp de Tarragona només per a trens de mercaderies, segregada de la línia de passatgers, tal com es fa als corredors transeuropeus», recalca Sedano.
Com ja ha defensat anteriorment, Mercaderies per l’Interior aposta per recuperar els trams de l’antiga línia Reus-Roda i aprofitar el traçat de l’Euromed des de Vila-seca fins a l’estació del Camp de Tarragona. Això permetria una segregació total.