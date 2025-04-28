Societat
El COATT alerta que al Camp de Tarragona hi ha gairebé 6.000 cobertes amb amiant
La ciutat de Reus lidera el llistat amb 1.273 cobertes amb amiant seguida de Tortosa, Ulldecona, Valls, Tarragona i Riudoms
L’entrada en vigor de la Llei Contra l’Amiant obligarà a la retirada de l’amiant abans de l’any 2032. Segons el Col·legi Oficial de l’Arquitectura Tècnica de Tarragona (COATT), a la demarcació de Tarragona hi ha 6.000 cobertes afectades, les quals suposen una important amenaça per la salut.
El COATT alerta de la necessitat de substituir les cobertes afectades, amb la conseqüent retirada de l’amiant, abans de l’any 2032 ja que l’administració preveu sancions de fins a 100.000 euros en cas d’incompliment de la nova normativa que estarà aprovada en menys d’un any.
L’amiant es va utilitzar de manera massiva al sector de la construcció entre els anys 1950 i 1990, quatre dècades amb un important boom de la construcció i industrialització durant la qual es van fer moltes cobertes amb aquest material que posteriorment, l’any 2002, es va prohibir al detectar que suposava una greu amenaça contra la salut.
Segons el COATT, a la demarcació hi ha cobertes de naus industrials, magatzems agrícoles i, en altres casos, comunitats de veïns on hi ha algunes zones comunes fetes amb amiant. Una revisió al detall feta amb drones ha permès detectar la seva presència i establir el nombre de cobertes. La ciutat de Reus lidera el llistat amb 1.273 cobertes amb amiant que ocupen globalment més de 362.000 m2. Tortosa amb 1.141 cobertes, Ulldecona (1006), Valls (636), Tarragona (634) i Riudoms (560) tanquen el rànquing de les cinc primeres en una llista on també hi són la l’Aldea, Cambrils, la Ràpita, Alcover, la Selva del Camp, Alcanar, Mont-roig del Camp, Mora d’Ebre i Constantí. Tots aquests municipis sumen més d’1,5 milions de metres quadrats de cobertes amb amiant.
A partir d’aquí, com indica el Col·legi Oficial de l’Arquitectura Tècnica de Tarragona, cal que la retirada d’amiant la faci una de les empreses inscrites al registre RERA per garantir que l’operació es fa en les condicions adequades ja que es tracta d’un material altament perillós. Comptar amb l’assessorament dels arquitectes tècnics del COATT es clau per garantir que l’operació es fa en les condicions adequades i amb les necessàries garanties.
Actualment al Camp de Tarragona hi ha 178 empreses autoritzades incloses al registre RERA al qual s’hi pot accedir a través del web de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL) del Departament d’Empresa i Treball.
L’amiant és molt visible a les cobertes de les cases i naus industrials o magatzems, però la seva presència s’estén a altres zones menys evidents. Així, és habitual trobar-lo als tubs que porten les aigües pluvials que hi ha a les façanes o patis interiors, als dipòsits d’aigua cilíndrics o rectangulars que hi ha a algunes terrasses, a l’interior d’algunes xemeneies o a les plaques de cartró que hi ha a les caixes dels ascensors i que no són visibles a simple vista.