Religió
L'arquebisbe de Tarragona creu que el nou papa seguirà la línia renovadora de Francesc
Joan Planellas aposta pel cardenal Pizzaballa i destaca la necessitat d'una Església oberta i centrada en l'Evangeli
L'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas (Girona, 1955), creu que el proper papa tindrà un perfil «renovador» i seguirà el llegat de Francesc, mentre aposta pel cardenal italià Pierbattista Pizzaballa, patriarca llatí de Jerusalem, com a possible nou pontífex.
«El nou papa ha de ser, d'alguna manera, renovador i tenir com a objectiu primordial l'Evangeli del nostre senyor Jesucrist. L'Església sempre és jove quan la pedra de toc és l'Evangeli i, per tant, el papa ha de tenir aquesta premissa fonamental», ha assegurat Planellas en una entrevista amb EFE.
L'arquebisbe de Tarragona creu que el conclave, que reunirà en els propers dies al Vaticà cardenals menors de 80 anys per triar el successor de Francesc, «durarà dos o tres dies, amb no més de sis escrutinis, com ja va succeir en eleccions anteriors».
«Espero que els cardenals, lliures de determinacions i condicionants que puguin venir de fora, siguin capaços d'establir un diàleg autèntic, escoltar l'Esperit Sant i els uns als altres per dir el que més convingui per a la vida de l'Església», afirma Planellas.
Entre els candidats a papa, Planellas destaca al cardenal italià Pierbattista Pizzaballa, patriarca llatí de Jerusalem.
«Ha fet front al problema del genocidi a Gaza i ha hagut d'enfrontar-se al govern. És un promotor de la pau, en la línia de Francesc, i, d'altra banda, està molt ben preparat per al diàleg intereligiós», sosté l'arquebisbe.
Considera que el proper pontífex ha de seguir el camí obert per Francesc, al qual defineix com a «papa de la misericòrdia» i «dels pobres». El seu llegat és l'Evangeli, es va basar sobretot en el magisteri de Pau VI i en què el primordial en la vida de l'Església és l'anunci».
«Francesc va saber traslladar aquest missatge d'una manera entenedora i plana, i estic convençut que, malgrat que tots tenim el nostre propi tarannà, el nou papa seguirà aquesta línia. De fet, ens convé això», afirma Planellas.
L'arquebisbe oficiarà una missa a la catedral de Tarragona en record de Francesc dimarts que ve, 29 d'abril, a les 19.00 hores.
«Tenia predilecció especial pels pobres i pels marginats, pels migrants, per tots aquells que sofreixen, per tots aquells que no tenen les condicions de viure d'una manera digna», assenyala sobre el pontífex mort el passat 21 d'abril.
«Parlava molt de l'alegria, de la dolça i confortant alegria d'evangelitzar», i va treballar per «una Església cap a fora», ja que «deia que preferia una Església que surt, que s'enfanga en el fang del camí, que una Església tancada en si mateixa o reclosa en una sagristia», explica en referència al papa Francesc.
Planellas va ser triat arquebisbe metropolità de Tarragona i primat el 4 de maig del 2019 i la seva ordenació episcopal i la presa de possessió canònica de l'arxidiòcesi de Tarragona va tenir lloc el 8 de juny d'aquest any a la catedral.
Llicenciat en Teologia Dogmàtica i doctor en Teologia per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, va ser ordenat sacerdot el 1982 a Banyoles (Pla de l'Estany) i, entre d'altres funcions, ha estat director de l'Institut de Teologia de Girona, canonge de la catedral de Girona, degà de la facultat de Teologia de Catalunya o director de la ‘Revista Catalana de Teologia’