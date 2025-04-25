Hisenda
La Diputació activa 4,3 MEUR per ampliar l’escola Alba i impulsar el Conservatori a la Tabacalera
L’ens aprovarà un modificatiu de crèdit de 51 milions d’euros procedent del romanent de 2024
La Diputació de Tarragona ha engegat un modificatiu de crèdit de 51 milions d’euros que preveu aprovar el pròxim ple ordinari del 29 d’abril. Aquesta operació es farà, en gran part amb romanents de l’exercici anterior.
Un dels capitols més importants del modificatiu són les inversions en centres educatius de la Diputació de Tarragona. La institució dotarà amb 2,3 milions el projecte d’ampliació del Col·legi d’Educació Especial Alba a Reus, que es preveu que es comenci a construir l’any 2026.
D’altra banda, s’invertiran dos milions en estudis previs per al projecte de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a la Tabacalera de Tarragona. A més també s’invertiran 600.000 euros per adquirir el solar per ubicar l’auditori de Reus i altres 400.000 per l’avaluació d’ampliació del Conservatori reusenc.
També destaca el Pla ImpulsDipta, que incorporarà 15 milions d’euros addicionals. Aquesta línia de finançament dels municipis de la demarcació arribarà fins als 162 milions en quatre anys, fins ara ja s’han executat 25 milions d’aquest pla.
El modificatiu també permetrà subvencionar diverses entitats i empreses com les escoles de música, de dansa i d’art municipals (1,5 milions), les ajudes per a empreses culturals (851.100 euros) o les dirigides a activitats esportives d’entitats (599.000 euros).
En paral·lel, es dotaran econòmicament iniciatives privades rellevants com la rehabilitació de la casa els masovers del Mas Miró (350.000 euros), el celler modernista de Rocafort de Queralt impulsat per la Fundació Domenys (180.000 euros) o un sistema de composició i estudis nutricionals de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (500.000 euros). Finalment, es destinaran 1,9 milions al projecte de millora del cicle de l’aigua urbà i 700.000 euros als consells comarcals.