Successos
Desarticulada una xarxa de tràfic d’armes amb origen al Camp de Tarragona
La investigació va començar arran d’un robatori d’armes en un domicili del Camp de Tarragona i ha acabat amb escorcolls a Aiguamúrcia, el Pla de Santa Maria i el Pont d’Armentera
La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic d’armes que operava a les demarcacions de Tarragona, Lleida i Barcelona. En l’operació Armentero, s’han detingut cinc persones i s’han intervingut nou armes de foc. Segons el cos, el grup hauria aconseguit introduir un mínim de 18 armes al mercat il·legal en pocs mesos. Assenyalen que els principals clients són les organitzacions de narcotràfic, que utilitzen aquestes armes per a la comissió de fets violents, com els robatoris de droga o «ajustos de comptes» entre bandes rivals. La investigació va arrencar el novembre passat arran d’un robatori d'armes en un domicili de la demarcació tarragonina. L’actuació s'ha coordinat amb Mossos d'Esquadra.
Segons la Guàrdia Civil, els membres de l'organització desarticulada utilitzava testaferros que adquirien, de forma legal, escopetes tàctiques de corredissa i rifles de versions civils de fusells d'assalt militars de calibres amb elevada potència de foc per després posar-les a disposició dels traficants que les havien encarregat i finançat. Els agents asseguren que els principals clients d’aquestes armes són les bandes del narcotràfic, que necessiten i empren aquestes armes tant per a la comissió de fets violents com «bolcats» -robatoris de lledoners droga- o «ajustos de comptes» entre organitzacions rivals, com per a la custòdia o seguretat de les «guarderies» on emmagatzemen els estupefaents o les plantacions de marihuana.
Cinc detinguts
Fa dues setmanes, el 10 d’abril, els cossos policials van detenir quatre persones en el dispositiu fet al municipi de Canovelles (Vallès Oriental) i als d’Aiguamúrcia, el Pla de Santa Maria i el Pont d'Armentera (Alt Camp). En els escorcolls dels domicilis, els policies van confiscar 3 rifles tàctics (versions civils de fusells d'assalt), 4 armes curtes (2 pistoles i 2 revòlvers), 1 escopeta de canons retallats (arma prohibida), 1 escopeta de caça, més de 700 cartutxos de diferents calibres, diverses peces fonamentals d'armes de foc i carregadors, així com armes blanques prohibides. Aquest dimecres, van arrestar el líder de l'organització a Múrcia, ja que fins llavors es trobava a França, des d’on s'encarregava d'organitzar les activitats delictives.