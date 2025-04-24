Carreteres
El Ministerio de Transportes repararà set quilòmetres del ferm de l'A-27
Els treballs s'iniciaran el pròxim 5 de maig i s'allargaran fins al 9 de juny
El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana iniciarà pròximament les obres de reparació del ferm en l'A-27 en els termes municipals de Constantí i la Pobla de Mafumet. Concretament, s'arreglaran els punts quilomètrics del 2,500 al 9,330 en direcció Lleida. La inversió és de 2 milions d'euros.
Els treballs, que es faran en dues fases, s'iniciaran el pròxim 5 de maig i s'allargaran fins al 9 de juny. Per a dur a terme l'obra es tallarà completament el trànsit la calçada de la dreta i s'habilitarà la de l'esquerra en direcció Tarragona com a via de doble sentit de circulació.
Segons explica la subdelegada del Govern a Tarragona, Elisabet Romero, «aquests treballs milloraran un tram de la A-27 malmès arran de l'intens trànsit que circula diàriament per una infraestructura capital».
La primera fase finalitzarà el 19 de maig. Durant aquesta fase, el trànsit procedent de l'AP-7, l'N-240 i el polígon Riu Clar que vulgui accedir a l'A-27, sentit Lleida, haurà de fer-ho a través del ramal sentit Tarragona i fer un canvi de sentit en l'enllaç amb la T-11.
D'igual manera, el trànsit procedent de la calçada esquerra de l'A-7, que vulgui accedir a l'A-27, sentit Lleida, haurà de prendre el ramal sentit Tarragona i fer el canvi de sentit a l'enllaç amb la T-11, per a poder accedir al transfer.
En la fase 2, per a accedir a l'enllaç del Morell i la Pobla de Mafumet, el trànsit que circula per l'A-27, sentit Lleida, haurà de continuar fins al quilòmetre 13 i allí fer un canvi de sentit, per tornar per la calçada esquerra.