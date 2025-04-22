Habitatge
El Govern compra 55 pisos a Tarragona per a lloguer social
Són procedents d'execucions hipotecàries on viuen famílies vulnerables
El Govern, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, formalitzarà al llarg d’aquesta setmana la compra de 743 habitatges per a destinar-los al lloguer social. Són pisos adquirits a partir del dret de tanteig i retracte, és a dir, el dret d’adquisició preferent per part de l’administració. Serà la compra més gran en nombre de pisos que haurà fet mai la Generalitat exercint aquest dret. El cost de l’operació és de 71.263.594 euros.
D’aquests 55 estan ubicats al Camp de Tarragona, 34 al Penedès i altres 6 a les Terres de l’Ebre, tot i que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya no ha detallat la seva ubicació concreta. El Camp de Tarragona se situa com la tercera demarcació amb més pisos dins aquesta compra per darrere de Barcelona (487) i Lleida (59).
Es tracta de pisos on majoritàriament hi viuen famílies que havien perdut el pis per execucions hipotecàries i que ara hi continuen vivint, però de lloguer, emparats pel programa Reallotgem, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. És a dir, l’Agència paga el lloguer directament al propietari i després els llogaters paguen a l’Agència una renda mensual que es calcula en funció dels seus ingressos.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, qui va anunciar aquesta operació el passat mes de febrer, explica que «els llogaters tindran la tranquil·litat de poder continuar vivint als pisos amb el mateix contracte de lloguer que tenien fins ara. Amb la venda a un gran tenidor aquestes famílies vulnerables corrien el risc que el nou comprador no renovés els contractes».
Paneque afegeix que aquesta transacció respon a la voluntat del Govern «d’incrementar el parc públic d’habitatge de protecció oficial i, sobretot, de preservar el dret a l’accés a l’habitatge». En aquest cas, es tracta també «de protegir els llogaters i aconseguir un estalvi per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que així pot redistribuir en altres polítiques», remarca Paneque.