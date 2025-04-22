Societat
FCC Medio Ambiente s'incorpora com a nou patrocinador del documental 'Swim for Ela'
El documental es projectarà al cinema La Rambla de l’Art de Cambrils demà
La productora Ecir Films, responsable del curtmetratge documental Swim for Ela, comptarà amb el patrocini de FCC Medio Ambiente per impulsar la difusió d'aquesta obra audiovisual. Amb aquest acord, la companyia mediambiental se suma al conjunt de patrocinadors i entitats col·laboradores que donen suport al projecte, destinat a visibilitzar la lluita contra l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) i a promoure iniciatives solidàries relacionades amb l'associació Swim for Ela.
FCC Medio Ambiente s'uneix als altres patrocinadors com l'Ajuntament de Cambrils, el Col·legi de Metges de Tarragona, la Fundació Antonius Musa, Cressi, Fermator i Gatell Enginyers, així com les institucions Fundació La Caixa i la Diputació de Tarragona, que brinden el seu suport a la distribució i promoció del documental.
«Aquest conveni marca un pas fonamental per arribar a un públic més ampli i conscienciar sobre la realitat de l'ELA. Comptar amb el suport de FCC Medio Ambiente reforça el compromís col·lectiu de difondre el missatge solidari que impulsa Swim for Ela», destaca Daniel Villanueva, el productor d'Ecir Films.
«Aquest acord reforça el nostre compromís amb les causes socials d'alt impacte i la nostra dedicació a la sostenibilitat i el benestar de les comunitats, d'acord amb l'Estratègia de Sostenibilitat 2050», destaca Miguel Ángel Quero, director de Delegació Catalunya II de FCC Medio Ambiente.
El documental narra la inspiradora història de Siscu Morell, un pacient d'ELA de Cambrils que ha dedicat les forces a conscienciar sobre la malaltia i a recaptar fons per a la investigació. Al capdavant de l'associació Swim for ELA, Siscu, juntament amb la seva dona Joana Bono i els seus dos fundadors Jordi Cervera i Daniel Rossinés, realitza cada any una travessia nedant que, a més de simbolitzar la seva lluita, recapta fons vitals per donar suport a pacients i avançar en la investigació de l'ELA.
La intenció és que el documental Swim for ELA travessi fronteres i es pugui veure «a festivals de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del món».
El documental es projectarà al cinema La Rambla de l’Art de Cambrils aquest pròxim 23 d’abril a les 20:30 h. El preu de l’entrada és de 5 € i els beneficis aniran destinats a la investigació de l’ELA.