Reconeixement
Laura Roigé Pons i l'Institut Jaume Huguet, Creus de Sant Jordi 2025
Carla Simón, Loles León, Joan Saura, José Creuheras, Marc Lloret, La Cubana i Sabor de Gràcia també rebran la distinció
El Govern ha concedit la Creu de Sant Jordi 2025 a 21 personalitats i 10 entitats que han prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural. Entre les entitats i personalitats del Camp de Tarragona distingides hi ha Laura Roigé Pons, empresària catalana vinculada al sector del transport i els serveis a l'hostaleria i presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona des del 2017. També es distingirà a l'Institut Jaume Huguet - Antiga Escola del Treball de Valls.
Entre els distingits amb un dels màxims reconeixements de la Generalitat hi ha la cineasta Carla Simón; l'actriu Loles León; el músic i cofundador de Mishima mort recentment Marc Lloret; el filòleg Isidor Marí; el director d'orquestra Josep Pons; l'expolític Joan Saura; la periodista Rosa Maria Calaf; el pagès i líder sindical Joan Caball; el president del Grup Planeta José Creuheras; o la dramaturga Lluïsa Cunillé.
Entre les entitats destaca La Cubana; el Centre de Titelles de Lleida; Sabor de Gràcia o la Unió per la Mediterrània. La Creu de Sant Jordi és un dels reconeixements més importants que pot rebre una persona per part de la Generalitat de Catalunya. La distinció es va crear el 1981 amb la finalitat de distingir les persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya. Qualsevol ciutadà, grup de ciutadans o entitat pot demanar que s'atorgui aquest guardó a alguna persona, sigui física o jurídica.
Aquest any també rebran la Creu de Sant Jordi la ballarina i coreògrafa Montse Colomé; l'artista visual Eugènia Balcells; o l'escriptora Mercè Ibarz; l'alpinista Josep Manuel Anglada; la farmacèutica i investigadora Montserrat Baiget; el biòleg i ecòleg Ramon Folch; el geòleg Josep Maria Mata-Perelló; l'empresari i editor Francisco Javier Moll de Miguel; la pedagoga Mireia Montané; l'empresària tarragonina Laura Roigé Pons; i l'òptic optometrista Manuel Roure.
Quant a les entitats, rebran la Creu de Sant Jordi, en forma de placa, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC); el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya; la Federació dels Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona; la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls; l'Institut Jaume Huguet - Antiga Escola del Treball de Valls; i la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Vic.