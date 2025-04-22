Diari Més

Alerten de crescudes sobtades en barrancs de diferents punts de Tarragona

Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Inuncat per la intensa pluja que ha caigut a la demarcació

Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Inuncat pel risc de possibles crescudes sobtades de barrancs en diferents punts de Tarragona. Aquestes crescudes poden produir-se per la intensa pluja que ha descarregat aquest dimarts a la demarcació.

Concretament, aquesta alerta s’estén als barrancs i afluents de la conca de l’Ebre al Montsià, al Baix Ebre, a la Ribera d’Ebre, al Priorat i al Baix Camp. Per exemple, i fins al moment, han caigut més de 20 litres per metre quadrat a l’Espluga de Francolí.

