Els allotjaments del Camp de Tarragona i l’Ebre freguen el ple per Setmana Santa

Les competicions esportives i l’arribada dels primers estrangers reforcen les reserves

Dos turistes holandesos llegint al càmping Ametlla de l'Ametlla de Mar els dies prèvis a Setmana Santa.

Dos turistes holandesos llegint al càmping Ametlla de l'Ametlla de Mar els dies prèvis a Setmana Santa.

Els allotjaments del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre posen aquest dilluns el punt final a una Setmana Santa d’ocupacions elevades

Que el període de vacances hagi arribat la segona quinzena d’abril ha estat clau per impulsar el turisme de proximitat, al qual s’hi han sumat moltes reserves derivades de diverses competicions esportives i també l’arribada dels primers turistes estrangers per l’inici de la temporada a l’aeroport de Reus

A la Costa Daurada l’ocupació mitjana ha estat del 90%, amb pics de ple absolut, segons indiquen a l’ACN fonts del sector. 

En el cas de l’Ebre, la mitjana s’ha situat en el 85%, però s’ha disparat fins el 97% en el cas de les cases rurals de la Terra Alta.

