Meteorologia
Diverses comarques tarragonines, sota avís de perill per intensitat de pluja aquest dimarts
El Servei Meteorològic de Catalunya avisa de possibles precipitacions de fins a 20 mm en mitja hora al Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Priorat, Baix Camp i Conca de Barberà
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emès aquest dilluns un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja que afectarà diverses comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre demà dimarts. Segons ha informat el Meteocat a través de les xarxes socials, l’episodi es concentrarà entre les 12:00 h i les 18:00 h, amb un grau de perill 1 sobre 6.
L’avís alerta de la possibilitat de precipitacions d’alta intensitat, que podrien superar els 20 mm en només 30 minuts. Les comarques tarragonines afectades són el Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Baix Camp, Priorat i Conca de Barberà.
El SMC recomana extremar les precaucions, especialment en zones urbanes amb risc d’inundació ràpida, prop de rieres i en desplaçaments per carretera.