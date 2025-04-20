Mobilitat
L’AP-7 acumula més de 70 quilòmetres de retencions en l’operació tornada de Setmana Santa
La C-16 suma uns 15 quilòmetres de congestió en dos trams a Cercs i Guardiola de Berguedà
L'AP-7 acumula més de 70 quilòmetres de retencions en diversos trams aquest diumenge a la tarda en l'operació tornada de Setmana Santa. A les 19 hores, destaquen els 13 quilòmetres d'aturades entre Llinars del Vallès i Montornès del Vallès i els 6 quilòmetres a Sant Celoni -al tram nord- i els 10 quilòmetres de circulació lenta entre l'Aldea i l'Ampolla i 8 quilòmetres a Banyeres del Penedès -al tram sud-.
També hi ha 5,5 quilòmetres de cua a Castellví de la Marca, 5 quilòmetres més al Vendrell, 4 quilòmetres a Vilafranca del Penedès i 4 quilòmetres a Altafulla. La C-16 és l'altra via amb més complicacions a la xarxa viària i suma uns 15 quilòmetres de congestió en dos trams a Bagà i Cercs, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).
A la Costa Brava, sobresurten els 6,6 quilòmetres d'aturades a la C-31 a Santa Cristina d'Aro, els 5 quilòmetres de circulació lenta a la C-65 a Llagostera i els 7 quilòmetres de congestió a l'N-II, de Tordera a Maçanet de la Selva.
Finalment, la C-32 al Maresme també presenta bosses de retencions de 5 quilòmetres entre Premià de Dalt i Alella (un accident talla un carril de circulació), i de 4 quilòmetres entre Argentona i Cabrils.
155.000 vehicles ja han tornat a l'àrea metropolitana, un 26,7% dels previstos
A les 19.00 hores ja havien tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 155.000 vehicles, un 26,7% dels 580.000 previstos en l'operació tornada de Setmana Santa, segons ha detallat el Servei Català de Trànsit.