Meteorologia
Protecció Civil activa la prealerta Inuncat per pluges intenses a Tarragona aquest dissabte
Es preveuen precipitacions superiors als 20 l/m² en 30 minuts a diverses comarques de la demarcació, amb risc de crescuda de barrancs i petites riuades
Protecció Civil manté aquest dissabte la prealerta del pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses a diverses comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) manté també l’avís de situació meteorològica de perill per possibles precipitacions que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, localment acompanyades de tempesta.
L’episodi s’estén des de les 8 del matí fins a les 6 de la tarda, amb un grau de perill 2 sobre 6. Les comarques afectades al Camp de Tarragona són l’Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà i Priorat (queden fora del risc el Tarragonès i el Baix Penedès). A les Terres de l’Ebre, l’avís inclou el Baix Ebre, Ribera d’Ebre i Terra Alta, mentre que el Montsià queda fora de la zona de risc.
Davant d’aquest episodi, Protecció Civil demana extremar la prudència, especialment en la mobilitat i les activitats a l’aire lliure. També s’adverteix del risc de crescuda de barrancs i petits afluents, i es recomana no acostar-se a zones inundables, ni a peu ni amb vehicle.