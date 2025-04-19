Meteorologia
La calamarsa sorprèn Tarragona amb una intensa pedregada primaveral
Municipis com Tivissa, Roquetes o el Molar han quedat coberts de pedra en un episodi breu però intens
Aquest dissabte a la tarda, una intensa tempesta de calamarsa ha deixat imatges sorprenents a diversos punts del país, també a les comarques tarragonines. Municipis com Tivissa, Roquetes, Horta de Sant Joan i el Molar han quedat emblanquinats per la pedra en un episodi breu però intens que ha afectat de manera desigual el territori.
La situació més greu, però, s’ha viscut al Segrià, on la pedregada ha escombrat bona part del Baix Segre i el nord de la comarca, zones clau per a la producció de fruita dolça. Poblacions com Aitona, Torres de Segre, Seròs, Alcarràs, Lleida, Torrefarrera i Corbins han quedat cobertes de calamarsa, i en finques com les de l’Horta d’Alcarràs, l’afectació pot arribar fins al 90% de la collita de fruita de pinyol, segons ha explicat l’agricultor Antoni Moliné.
Els pagesos ja han posat en marxa els tràmits amb les asseguradores, mentre esperen la visita dels pèrits d’Agroseguro. Molts fruits han caigut a terra, i els que han quedat als arbres presenten cops o la pell trencada. En zones com Corbins, les xarxes antipedra han evitat danys més greus, però no tothom ha pogut activar-les a temps.
El president d’Asaja, Pere Roqué, alerta que «en mitja hora s’han perdut molts quilos de fruita i també molts llocs de treball». Segons ell, una pedregada tan virulenta a l’abril pot ser un mal auguri de cara a l’estiu.
Protecció Civil ha emès un avís de temps violent per al Segrià, la Noguera i el Pla d’Urgell, amb previsió de més episodis de calamarsa, fortes ventades i fins i tot tornados.
Els xàfecs han arribat fins al Pirineu i Prepirineu, emblanquinant punts com Maçaners (Saldes, Berguedà). Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), els màxims de pluja s’han registrat a Guixers-Valls (38,2 l/m²), Lladurs i Alinyà (35,6) i Solsona (34).