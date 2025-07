Noves retencions a les carreteres tarragonines durant el Divendres Sant

Vehicles a l'AP-7 al seu pas per Martorell.ACN

La circulació a les carreteres de la demarcació de Tarragona aquest Divendres Sant està començant a ser intensa. Des d'aquest dijous, el Servei Català de Trànsit ha activat un dispositiu juntament amb els Mossos d'Esquadra per vigilar les vies de comunicació, les quals esperen un gran flux de vehicles arran de les vacances de Setmana Santa.

Una de les vies amb més retencions és l'AP-7 que compta amb cinc quilòmetres al tram entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar cap a Castelló. També hi ha dificultats per circular per l'N-340 al Vendrell en sentit Tarragona.

Operació sortida

Segons la DGT, el Divendres Sant continuarà amb moviments cap a zones de descans, sobretot a les comunitats que comencen el pont més tard. A més, a la tarda s’espera un augment del trànsit local en municipis que celebren actes religiosos, fet que podria generar retencions puntuals.

Dissabte, les principals complicacions es concentraran durant el matí en carreteres de curt recorregut i zones costaneres, mentre que a la tarda començaran els primers retorns de llarg recorregut, amb trànsit intens en algunes vies.

Finalment, diumenge serà el dia clau del retorn. A partir de mig matí començaran les complicacions a les sortides de zones turístiques, que es traslladaran progressivament a les carreteres d’accés als nuclis urbans. El tram més desfavorable serà entre les 11:00 i les 23:00 h.

En el cas de Catalunya, l’operació tornada s’allargarà fins dilluns. En aquestes zones, la DGT preveu que molts viatgers retardin la tornada, el que podria provocar retencions significatives dilluns a la tarda, especialment a les carreteres que connecten destins turístics amb grans nuclis urbans com Barcelona. Per això, es recomana extremar la planificació i evitar les darreres hores del dia per tornar.