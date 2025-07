Mapa de pluja: els municipis de Tarragona en alerta per precipitacions dissabte

Previsió del temps per aquest dissabte.Meteocat

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat per aquest dissabte un avís groc i, per tant, moderat, per intensitat de pluja en diverses comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. De fet, segons el Meteocat, l'episodi de pluges més intenses es produiria entre les 18 i les 20 hores d'aquest dissabte .

Les comarques on el Meteocat ha activat aquest avís groc són el Baix Camp, l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. Això sí, les previsions del Meteocat indiquen que les pluges podrien deixar registres que podrien superar els 20 litres en mitja hora.

D'altra banda, la pluja anirà acompanyada d'una massa de fred que s'espera que passi per tota Catalunya entre dissabte i diumenge. La precipitació arribarà la matinada de dissabte a la zona del Pirineu i en punts de litoral i prelitoral, que podria deixar uns 20 litres en 30 minuts. A la tarda, una altra banda de precipitació creuarà Catalunya d'oest a est que pot anar acompanyat de tempesta, calamarsa i ratxes fortes de vent.

A partir de diumenge, hi haurà una jornada amb més estabilitat però poden aparèixer núvols que deixarien algun ruixat a punts de muntanya. Dilluns també hi haurà una jornada tranquil·la amb una temperatura lleugerament més alta però amb ruixats al nord-est. Dimarts podria arribar una nova massa d'aire fred.