Els pantans de Tarragona continuen a l’alça: el de Siurana ja supera el 25%

Els pantans de Tarragona continuen creixent durant aquest mes d’abril, malgrat que a la província no s’han registrat precipitacions abundants. Això sí, els embassaments van créixer considerablement durant el mes passat després del pas de fins a quatre borrasques -Jana, Kornad, Laurence i Martinho- per la demarcació en menys de dues setmanes.

Aquestes borrasques van deixar precipitacions abundants a la província, on van destacar, per exemple, els més de 500 litres per metre quadrat que van caure al Parc Natural dels Ports, a les Terres de l’Ebre. Aquestes pluges, sens dubte, van ajudar a omplir a poc a poc uns pantans que, fa uns mesos, es trobaven en una situació crítica.

Així doncs, això és un alleujament enmig de la prolongada problemàtica que la sequera ha generat en els darrers anys, ja que els pantans de Tarragona són fonts clau d’aigua per a l’agricultura, el consum humà i el proveïment energètic. Això sí, encara que la crescuda d’aquests pantans ha estat notable, diverses entitats han demanat «prudència», ja que la sequera, ni de bon tros, s’ha acabat.

L’estat dels pantans de Tarragona



El pantà de Riudecanyes ja ha superat el 55% de la seva capacitat, una situació que feia molt de temps que no ocorria. De fet, sense anar més lluny, fa sis mesos, aquest mateix embassament presentava una situació crítica, ja que es trobava a l’1,6% de la seva capacitat.

Així doncs, en aquests moments, el pantà de Riudecanyes es troba al 57% de la seva capacitat, fet que equival a 3,031 hectòmetres cúbics, i ha crescut més d’un 33% en un mes, ja que el pantà presentava el 5 de març una capacitat del 24%, fet que equivalia a 1,278 hectòmetres cúbics.

Mapa amb l’estat del pantà de Riudecanyes.

Una situació molt similar s'ha produït al pantà de Siurana, que fa sis mesos presentava una situació encara més crítica, ja que es trobava al 0,6% de la seva capacitat. Ara, el pantà, encara que continua tenint nivells d’aigua molt baixos, ha superat el 25%.

De fet, l’embassament es troba en aquests moments al 25,1%, fet que equival a 3,066 hectòmetres cúbics d’aigua. En només un mes, aquest pantà ha crescut gairebé un 16%, ja que el dia 5 de març es trobava al 9,3% de la seva capacitat, fet que equivalia a 1,137 hectòmetres cúbics.

Mapa amb l’estat de l’embassament de Siurana.

D’altra banda, el pantà del Catllar, encara que creix a poc a poc, sí que presenta una situació més preocupant, ja que es troba només al 2,045% de la seva capacitat, fet que equival a 1,227 hectòmetres cúbics d’aigua. Això sí, les precipitacions que s’esperen per a aquest dissabte a la demarcació podrien continuar millorant les condicions d’aquests pantans.