Turisme amb valors: rutes cooperatives al Camp de Tarragona

Aquest 2025, el Camp de Tarragona torna a esdevenir escenari d’una proposta turística singular i transformadora. Territori Cooperatiu enceta la seva tercera edició amb novetats importants i una mirada encara més compromesa amb la sostenibilitat i la comunitat. Impulsat per l’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona (CoopCamp) i vuit cooperatives del territori, el projecte convida a descobrir el passat i el present del moviment cooperatiu a través de visites guiades a espais emblemàtics del cooperativisme català.

Les rutes, obertes a tots els públics, s’estenen per diversos municipis del Camp i combinen història, arquitectura, paisatge i valors. A Valls, es poden fer dues visites complementàries: una a la Societat Agrícola de Valls, on es descobreix la figura del cooperativista i arquitecte Lluís Homs i es fa un tast de productes locals als antics cups de l’agrobotiga; i una altra a Ca Robusté, antic palauet gòtic i actual seu del projecte La Titaranya, que inclou també una degustació del grup de consum La Bajoca.

A Falset, la visita a la cooperativa Falset Marçà s’endinsa en l’arquitectura de Cèsar Martinell, creador de les anomenades Catedrals del Vi i figura clau del cooperativisme vitivinícola. A Tarragona, la Cooperativa Obrera Tarraconense proposa una ruta urbana per la Rambla Nova i el Mercat Central fins a la seva seu històrica, projectada per Pujol de Barberà. Aquesta visita destaca per la seva connexió amb els moviments socials, especialment el feminisme, i també inclou un tast de cortesia.

A Barberà de la Conca, el recorregut explica com una revolta pagesa va donar lloc a un dels primers cellers cooperatius del país, en una proposta que uneix patrimoni i lluita col·lectiva. A la vegada, el Paratge Natural de Poblet acull una ruta sobre les cases forestals i la gestió cooperativa dels boscos, de la mà de la cooperativa El Reboll, posant en valor la relació entre ecologia i organització comunitària.

Una de les grans novetats de l’edició d’enguany és la ruta cicloturística per la Plana de Secà, impulsada per la cooperativa L’Escamot. Aquesta proposta combina natura, història i activitat física a través de dues rutes accessibles per a tots els nivells, amb sortida des del Celler Cooperatiu de Nulles, una joia del modernisme rural. Totes les activitats estan dissenyades per ser respectuoses amb l’entorn, sense emissions contaminants i amb un clar esperit de turisme lent.

Rutes amb arrelament local

Com a novetat destacada, aquest any les visites també s’oferiran a centres educatius de primària i secundària, amb l’objectiu d’apropar els valors del cooperativisme a les aules i treballar una mirada crítica i compromesa des de la infància i l’adolescència.

Territori Cooperatiu sorgeix del Grup d’Intercooperació de Turisme Sostenible, coordinat per CoopCamp, que promou projectes col·lectius per difondre l’economia social al territori. Amb aquesta proposta, el Camp de Tarragona es reivindica com a espai viu del cooperativisme català, oferint rutes que parlen d’autoorganització, de cultura popular i de compromís social.

El projecte es fonamenta en els criteris de turisme responsable definits per l’Organització Mundial del Turisme, posant l’accent en la capacitat de càrrega ecològica, física, social, econòmica i psicològica. Per això, les visites no són massificades, es fomenta el consum local i es garanteix una experiència respectuosa per a visitants i comunitats. L’objectiu no és créixer en volum, sinó en qualitat, amb propostes que enforteixen el territori i posen en valor la seva identitat cooperativa.