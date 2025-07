Territori invertirà 9,3 MEUR en la rehabilitació de 446 habitatges públics a Tarragona

Imatge del carrer Riu Llobregat de Campclar, on es rehabilitaran alguns pisos públics.Google Maps

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, invertirà 9.291.741,92 euros en la rehabilitació de diversos edificis propietat de la Generalitat a la demarcació de Tarragona. Les obres tenen com a finalitat la millora del comportament energètic de l’edifici i també del seu entorn físic, i comptaran amb finançament procedent dels fons europeus Next Generation (FNG) i també amb recursos propis de la Generalitat de Catalunya.

A la vegueria del Camp de Tarragona les intervencions es faran a 7 edificis situats a Reus i 23 ubicats a Tarragona. Aquestes obres, que suposaran una inversió de 9.291.741,92euros, permetran la millora en el comportament energètic i de l’entorn físic de 76 habitatges de Reus, 338 de Tarragona i 30 de Vila-seca, que són propietat de la Generalitat.

Les obres de rehabilitació de Reus començaran entre finals d’abril i principis de maig en els habitatges dels blocs 31, 45, 46, 53, 54, 57 i 59 del barri de Mas Pellicer-Sant Josep Obrer. La inversió d’aquesta obra és d’1.760.698,61 euros, dels quals un 65% s’ha finançat amb FNG i la resta, amb pressupost de la Generalitat. Les actuacions dels blocs 31, 45 i 46 s’han adjudicat a Eiffage Energia, SLU, mentre que les de la resta de blocs s’han atorgat a COASA. Es procedirà a aïllar façanes amb aïllament tèrmic per l’exterior, a la substitució de les fusteries exteriors per fusteries de PVC amb persiana, a l’aïllament tèrmic per l’interior de la coberta inclinada i a aïllar els porxos.

A la ciutat de Tarragona, la inversió total és de 7.246.446,08euros, amb un grau d’aportació per part dels FNG diferent segons el nivell de reducció en el consum energètic que s’assoleixi. Aquestes obres també començaran entre finals d’abril i principis de maig.

Les actuacions es faran a Campclar:

Als blocs roses, situats al carrer Riu Llobregat, 8 A, B i H.

Als blocs obra vista, situats al bloc 2 escales 16, 18 i 19.

Als blocs blaus, situats al bloc 2 escales2, 5, 6 i 8.

Als blocs verds, situats al carrer Riu Llobregat, 6 C i G.

Als blocs obra vista, situats al bloc 2 escales 2, 3, 4, 5 i 6.

Als blocs obra vista, situats al bloc 2 escales 7, 8, 9, 10, 11 i 12.

Les obres consistiran en l’aïllament de les façanes amb aïllament tèrmic per l’exterior, la substitució de les fusteries per fusteria PVC amb persiana, l’aïllament per l’interior de la coberta inclinada de teula i l’aïllament dels porxos, i les duran a terme les empreses COASA, Tomas Garcia Corporación, SA, i RUBATEC.

A Vila-seca, les actuacions començaran entre finals d’abril i principis de maig en els habitatges situats a l’avinguda de la Generalitat, 20 escala A i al carrer de Jacint Verdaguer, 25 escala B. La inversió d’aquesta obra és de 284.597,23 euros, dels quals un 80% s’ha finançat amb FNG i la resta amb pressupost de la Generalitat. Les actuacions aniran a càrrec d’Iberland inmuebles y Reformas, SL, que hi instal·larà plaques fotovoltaiques a la coberta i bombes de calor d’alta eficiència per a la climatització dels habitatges.

Amb aquestes obres de rehabilitació energètica, es compleixen els objectius fixats en l’acord signat entre la Generalitat i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), que establia que es rehabilitarien 53 edificis d’habitatges públics ubicats en l’àmbit d’actuació denominats Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) i en determinava el finançament. Així, el MITMA aporta 10 milions d’euros al projecte procedents dels fons europeus Next Generation, i la resta corre a càrrec de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i de l’Institut Català del Sòl.