Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

La Setmana Santa arriba als seus dies clau i amb ells la gran pregunta: farà bon temps per a gaudir de Dijous i Divendres Sant o de l’esperat dia de la Mona? Segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), tot apunta a que sí... almenys durant la primera meitat del pont festiu.

La previsió anuncia una Setmana Santa majoritàriament assolellada a la demarcació de Tarragona, amb especial protagonisme del sol durant el Dijous Sant i el Divendres Sant. Les temperatures seran plenament primaverals, superant els 20 graus en alguns punts del territori, i amb mínimes agradables d’entre 10 i 15 graus. Un escenari ideal per a activitats a l’aire lliure, passejos o fins i tot una escapada a la platja.

Però no tot seran dies assolellats: la treva meteorològica sembla tenir els dies comptats. De cara a dissabte, s’espera un canvi en el temps, amb una probabilitat de precipitacions del 95% durant tota la jornada i un lleuger descens de les temperatures, amb màximes d’uns 18 graus. Diumenge de Resurrecció mantindrà el to inestable, amb una probabilitat del 60% de pluja al llarg del dia, el que podria condicionar els plans familiars o dies festius.

Per a Dilluns de Pasqua, tanmateix, Aemet llança un missatge de relativa tranquil·litat. Encara que no es descarta del tot la pluja (35% de probabilitat), s’espera que les precipitacions remetin i es pugui celebrar el dia de la Mona amb normalitat, acompanyat de temperatures similars a la resta de la setmana.

Quant al vent, les ratxes més intenses es registraran precisament els dies amb millor previsió: Dijous i Divendres Sant, amb velocitats màximes d’entre 25 i 30 quilòmetres per hora. Un vent que, tanmateix, no hauria d’entelar unes jornades assolellades perfectes per dur a terme tots els plans previstos.