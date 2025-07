El pla de rearmament d’Europa «impulsa» el sector de la ciberseguretat a la demarcació de Tarragona

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Creat: Actualitzat:

«Si Europa vol evitar la guerra, Europa s’ha de preparar per a la guerra». Aquestes van ser les contundents paraules de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, per a anunciar el pla de rearmament més gran de la Unió Europea.

Aquesta operació, que requereix d’un increment de la despesa en defensa, comença a provocar efectes directes a les comarques tarragonines. De fet, s’ha entès com una oportunitat de negoci per al teixit tecnològic de la demarcació. Així ho asseguren des del Clúster TIC Catalunya Sud, des d’on creuen que «Catalunya Sud té el potencial de convertir-se en un referent en seguretat digital, infraestructures TIC, gestió de dades i innovació aplicada si sabem aprofitar aquest moment estratègic».

El context geopolític mundial, marcat per l’arribada de Trump i la guerra d’Ucraïna, ha dut la UE a engegar el projecte ReArm Europe. Per a aconseguir culminar aquest rearmament, s’espera que la despesa en defensa dels països de la Unió passi de l’1,9% al 3% del PIB.

El passat 26 de març, el president Espanyol Pedro Sánchez ja va anunciar un «gran pla» estatal per a l’impuls de la tecnologia i indústria de seguretat i defensa. I la setmana passada, l’executiu socialista va mobilitzar una partida de 2.000 milions d’euros per a programes d’armament.

Però les armes, en els temps que corren, no són l’únic actiu a l’alça en matèria de defensa i seguretat. La tecnologia i la ciberseguretat són, de fet, un pilar fonamental a l’hora de teixir les estratègies dels estats per a futuribles atacs i defenses. I això, des del Clúster TIC Catalunya Sud, ho tenen molt clar: «El context internacional actual, marcat per una creixent tensió geopolítica i per un reforçament de les polítiques europees en matèria de defensa, està generant un escenari complex que, malgrat les seves evidents amenaces, també obre noves oportunitats per al sector tecnològic», recalquen des del clúster, que compta amb prop d’un centenar de socis entre empreses i institucions.

Demanda «creixent»

Les darreres setmanes, i arran dels anuncis de la Unió Europea i l’estat Espanyol, diverses empreses que formen part del clúster ja han notat una demanda «creixent» dels seus serveis. «Al nostre territori, nombroses empreses ja han començat a percebre aquest increment de l’interès per serveis amb més garanties, més protecció i més control sobre les dades, especialment en entorns sensibles o amb requeriments de seguretat més estrictes», expressen fonts de l’organisme empresarial.

Des del clúster treuen pit per comptar amb un ecosistema que té «cada vegada més empreses consolidades, PIMEs altament especialitzades i startups innovadores» que ja treballen per sectors «estratègics» com l’energia, la logística, el turisme, la indústria, la salut o el govtech.

Centres de Processament de Dades

L’auge de la tecnologia en defensa, però, també demanda infraestructures digitals amb prou capacitat per a emmagatzemar i processar dades de forma segura. Des del clúster insisteixen en el fet que «més enllà dels serveis, cal posar el focus en les infraestructures digitals».

«És el moment d’apostar decididament per la creació de nous Centres de Processament de Dades (CPD) al sud de Catalunya», subratllen, i vinculen els Fons de Transició Nuclears i els fons europeus com a eines per a fer-ho possible.

Des del sector recalquen que es tracta d’un moment «únic» per a convertir-se en un «referent» en seguretat digital. «Cal una col·laboració activa entre administracions i sector privat», afegeixen. Europa es rearma i Tarragona en vol treure profit.